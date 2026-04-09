Нетаняху: Израел ще нанася удари срещу "Хизбула" навсякъде, където е необходимо

Израел ще нанася удари по проиранското ислямистко движение "Хизбула" навсякъде, където е необходимо", заяви днес израелският премиер Бенямин Нетаняху, ден след смъртоносните израелски удари по Ливан, предадоха Франс прес и БТА.

"Продължаваме да нанасяме удари по "Хизбула" със сила, прецизност и решителност", написа Нетаняху в профила си в "Екс".

"Нашето послание е ясно: всеки, който напада израелски цивилни, ще бъде атакуван. Ще продължим да нанасяме удари по "Хизбула" навсякъде, където е необходимо, докато напълно възстановим сигурността на жителите на северната част на Израел", добави той.