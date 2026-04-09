ЕС с излишък от 86,7 млрд. евро през четвъртото тримесечие на 2025 г., България с 3,8 млрд. дефицит

Излишъкът по текущата сметка на Европейския съюз възлиза на 86,7 млрд. евро през четвъртото тримесечие на 2025 г., което съответства на 1,8 на сто от брутния вътрешен продукт (БВП), сочат най-новите данни на европейската статистическа агенция Евростат, публикувани днес на сайта й.

Излишъкът нараства спрямо предходното тримесечие, когато беше 65,4 млрд. евро (1,4 на сто от БВП), но остава под нивото от същия период на 2024 г. - 98,2 млрд. евро (2,1 на сто от БВП), цитира БТА.

Според несезонно коригираните данни 17 страни от ЕС отчитат излишък по текущата сметка през четвъртото тримесечие на 2025 г., девет са с дефицит, а една страна няма нито излишък, нито дефицит (Люксембург). Най-големи излишъци са регистрирани в Германия (51,3 млрд. евро), Нидерландия (34,5 млрд. евро) , Франция (21,8 млрд. евро), Дания (15,2 млрд. евро), Ирландия (12,8 млрд. евро), Испания (10,3 млрд. евро) и Швеция (7,1 млрд. евро).

Сред деветте страни от ЕС с отрицателно салдо по текущата сметка е и България, която отчита дефицит от 3,8 млрд. евро през четвъртото тримесечие на 2025 г.

По основни компоненти на платежния баланс през последното тримесечие на 2025 г. се отчита понижение на излишъка при търговията със стоки до 89,1 млрд. евро при 95,3 млрд. евро през третото тримесечие. За сметка на това излишъкът при услугите нараства значително - до 44,2 млрд. евро спрямо 20,5 млрд. евро. Дефицитите при първичните и вторичните постъпления се свиват съответно до 18,0 млрд. евро и 28,6 млрд. евро спрямо 19,7 млрд. евро и 30,6 млрд. евро през третото тримесечие на 2025 г.

Същевременно дефицитът по капиталовата сметка се увеличава до 5,9 млрд. евро при едва 0,6 млрд. евро през предходното тримесечие.

Според несезонно коригирани данни ЕС отчита най-големи излишъци през четвъртото тримесечие на 2025 г. в търговските си отношения с Великобритания (63,3 млрд. евро), Швейцария (22,9 млрд. евро), както и с офшорни финансови центрове (21,0 млрд. евро). Излишък има още с Канада (11,3 млрд. евро), Бразилия (11,2 млрд. евро), Хонконг (8,1 млрд. евро), Япония (7,6 млрд. евро), Русия (3,1 млрд. евро) и Индия (0,6 млрд. евро). Най-значителни дефицити са регистрирани с Китай (54,2 млрд. евро) и САЩ (14,6 млрд. евро). За сравнение, през последното тримесечие на 2024 г. ЕС отчете дефицит от 49,5 млрд. евро при търговията с Китай и излишък от 20,3 млрд. евро при търговията със САЩ.

Несезонно коригираните данни за финансовата сметка показват, че през четвъртото тримесечие на 2025 г. активите на ЕС от преки инвестиции са се увеличили с 85,2 милиарда евро, а преките инвестиционни пасиви са нараснали с 32,6 милиарда евро.

В резултат на това ЕС е бил нетен пряк инвеститор за останалия свят с нетни потоци от 52,6 милиарда евро.

В същото време портфейлните инвестиции отчитат нетен приток от 173,5 млрд. евро, а другите инвестиции – от 6,1 млрд. евро.