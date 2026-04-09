Иран заплаши да се оттегли от мирните преговори със САЩ

Иран заплаши, че ще се оттегли от мирните преговори със САЩ, тъй като обявеното от американския президент Доналд Тръмп примирие в Близкия изток изглежда е на ръба на провал, съобщи "Дейли Мейл".

Техеран заяви, че продължаващите атаки на Израел срещу Ливан нарушават споразумението за спиране на бойните действия и че би било „неразумно" да се обсъжда трайно уреждане, докато бомбардировките над Бейрут продължават.

Това се случи, след като ислямската държава затвори Ормузкия проток за корабоплаване през нощта само часове, след като Тръмп обяви драматична и решителна победа в Близкия изток. Иранските власти посочиха като причина продължаващите израелски удари срещу съюзниците им от „Хизбула". Решението за затваряне на Персийския залив доведе до рязко покачване на цените на петрола и нов спад на фондовите пазари.

В отговор Тръмп заплаши да одобри „по-големи, по-добри и по-силни" удари срещу Иран, ако не бъде постигнато трайно споразумение. САЩ и Израел настояха, че атаките, при които са загинали над 250 души в Ливан, не са част от сделката. Тръмп ги определи като „отделен сблъсък".

Очакваше се ирански преговарящи да отпътуват по-късно днес за Пакистан за първите мирни разговори по конфликта в събота.

Заместник-министърът на външните работи на Иран Саид Хатибзаде обаче заяви, че е „силно съмнително" преговорите да доведат до окончателно споразумение.

Всичко това се случва на фона на хаос и неяснота кой ще контролира дългосрочно Ормузкия проток, през който преминават около 20% от световните доставки на нефт и газ.

Ирански представители заявиха, че танкерите, преминаващи през протока, ще трябва да плащат такси в криптовалута от 1 долар на барел. Белият дом отхвърли тази идея, но по-късно Тръмп заяви пред журналисти, че това може да се реализира като „красиво" съвместно начинание със САЩ.

Междувременно британският премиер Киър Стармър заяви пред съюзници от Персийския залив, че Иран не бива да „държи Ормузкия проток като заложник".

Някои от ключовите съветници на Тръмп остават скептични дали ще има трайно споразумение, съобщава „Ню Йорк Таймс".

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс определи ситуацията като „крехко примирие" и заяви, че Иран е изпратил три версии на своя 10-точков план, като първата „вероятно е написана от ChatGPT". Той също така постави под въпрос дали председателят на иранския парламент Мохамад Багер Калибаф владее английски език.

Напрежението в трансатлантическите отношения се засили, след като Тръмп отново разкритикува съюзниците от НАТО за нежеланието им да помогнат на САЩ в действията срещу Иран.

Тръмп е поискал от страните членки на НАТО да изпратят военни кораби за възстановяване на корабоплаването в Ормузкия проток, но нито една държава не е откликнала.

„НАТО НЕ БЕШЕ ДО НАС, КОГАТО ИМАХМЕ НУЖДА, И НЯМА ДА БЪДЕ, АКО ОТНОВО ИМАМЕ НУЖДА", написа той в социалната мрежа Truth Social.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте зае по-помирителен тон, като похвали Тръмп за постигнатото примирие.

В интервю за CNN той призна, че американският президент е „явно разочарован" от отказа на съюзниците да окажат помощ.

Стармър подчерта, че Великобритания последователно настоява за деескалация и за превръщане на примирието в траен мир.

Той повтори, че Иран „не трябва да държи Ормузкия проток като заложник" и че е необходимо международно решение.

Изявленията му идват, след като вътрешният министър на Великобритания Ивет Купър заяви, че е „от решаващо значение" Иран да не въвежда такси за преминаване.

Иран се съгласи на двуседмично примирие и отваряне на водния път, докато се договаря 10-точков мирен план, обяви Тръмп в сряда.

Подробностите все още не са уточнени, но корабите трябва да уведомяват посреднически компании, свързани с Революционната гвардия, за товара, дестинацията и собствеността си, както и да плащат такси в юани или криптовалута.

Въпреки това, снощи Техеран спря движението на танкери в Ормузкия проток и предупреди, че неразрешени кораби ще бъдат „унищожавани".

Държавните медии съобщиха, че примирието ще се провали, ако Израел продължи атаките си срещу Ливан.

Карти, публикувани от ирански агенции показват „опасна зона" в района на морския маршрут, използван от корабите.

Радиосъобщение до всички кораби в района гласи: „Ако някой съд се опита да премине без разрешение, ще бъде унищожен."

Ивет Купър предупреди, че Ливан трябва да бъде включен в примирието, в противен случай това може да „дестабилизира целия регион".

Въпреки това Тръмп настоя, че Ливан не е част от мирното споразумение и определи конфликта там като „отделен сблъсък".