ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Победата на „Джан Сюе“ и пробивът на китайски...

Времето София 12° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22635784 www.24chasa.bg

Великобритания и Норвегия засякоха руски подводници в Северния Атлантически океан

1360
Министърът на отбраната на Великобритания Джон Хийли СНИМКА: УИКИПЕДИЯ

Въоръжените сили на Великобритания и Норвегия са провели военна операция за възпиране на подводници в Северния Атлантически океан, заяви британският министър на отбраната Джон Хийли, цитиран от Асошиейтед прес.

Джон Хийли посочи, че една фрегата, самолети и няколкостотин военнослужещи са наблюдавали руска бойна подводница и две разузнавателни подводници, и са засекли злонамерени действия близо до подводни кабели и тръбопроводи на север от бреговете на Обединеното кралство.

Министърът заяви, че публично е оповестил операцията, за да може руският президент Владимир Путин да е наясно, че неговите сили са били засечени.

"На президента Путин ще кажа – виждаме ви, виждаме вашите операции близо до кабелите и тръбопроводите ни и трябва да знаете, че всякакви опити да ги повредите няма да бъдат толерирани и ще имат сериозни последици", подчерта Хийли.

"Нашите въоръжени сили им дадоха да разберат недвусмислено, че бяха наблюдавани и че техните действия не са тайни, както планираше президентът Путин, както и опита им за провеждане на тайна операция, който беше разкрит", допълни Хийли.

Британският министър изтъкна, че при руската операция са били използвани руска бойна подводница клас "Акула" и две специализирани подводници от Главното управление на Москва за дълбоководни изследвания.

Хийли уточни, че подводниците вече са напуснали британската акватория и са поели на север. Няма признаци за щети по подводната инфраструктура.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

