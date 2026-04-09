ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Франция нарече неприемливи таксите за преминаване през Ормузкия проток

Жан-Ноел Баро

Франция отхвърля налагането на каквито и да било такси за преминаването на плавателни съдове през Ормузкия проток от страна на Иран, заяви френският външен министър Жан-Ноел Баро, цитиран от ДПА и БТА.

Баро подчерта, че подобна практика е "неприемлива, понеже свободата на корабоплаването в международни води е общо благо, общо благо за човечеството, което не трябва да се накърнява чрез каквито и да препятствия или транзитни такси".

Френският министър отбеляза, че подобен ход би бил незаконен и добави, че Иран трябва да спазва морското право.

В началото на войната на Израел и САЩ срещу Иран на 28 февруари Техеран почти напълно спря корабоплаването на Ормузкия проток. Ислямската република иска някои корабни компании да плащат транзитни такси, за да използват маршрута, който минава край иранското крайбрежие. Според съобщения в медиите и анализ на данни от влизането в сила в сряда на временно спиране на огъня между САЩ и Иран през протока са преминали едва няколко кораба.

Жан-Ноел Баро

