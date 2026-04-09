Русия и Украйна си размениха тела на убити войници

1840
Русия предаде на Украйна телата на 1000 загинали войници. СНИМКИ: Координационния щаб за третиране на военнопленници

Русия и Украйна си размениха тела на убити войници, съобщиха от Координационния щаб за третиране на военнопленници в Украйва.

Москва е предала на Киев телата на хиляда убити украински войници срещу 41 мъртви руснаци.

Размяната на тела на убити бойци остава една от малкото сфери на сътрудничество между Русия и Украйна от началото на пълномащабната офанзива на Русия срещу съседната ѝ страна преди повече от четири години, отбелязва Франс прес.

Видео, разпространено в приложението "Телеграм", показва представители на Червения кръст, които наблюдават размяната.

Предстои идентифицирането на репатрираните лица от разследващите правоохранителни органи съвместно с експертни институции на Министерството на вътрешните работи. След идентифицирането на починалите, телата ще бъдат предадени на семействата за достойно погребение.

През март Международният комитет на Червения кръст (МКЧК) съобщи, че съдейства за размяната между Киев и Москва на около хиляда тела месечно, повечето от които на войници.

Русия предаде на Украйна телата на 1000 загинали войници. СНИМКИ: Координационния щаб за третиране на военнопленници
