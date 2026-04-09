емъл заяви днес, че Русия има право на самозащита „срещу пиратство", след като британският вестник „Телеграф" съобщи, че фрегата на руския военноморски флот е ескортирала санкционирани от Великобритания танкери през Ламанша, предаде Ройтерс.

Вестник „Телеграф" съобщи, че фрегата „Адмирал Григорович" от руския военноморски флот е ескортирала през Ламанша два танкера с петрол, санкционирани от Обединеното кралство - „Юниверсъл" под руски флаг и „Енигма" под флага на Камерун.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Москва е наблюдавала многократно случаи "на пиратство в международни води" и ще предприеме действия, за да гарантира безопасността на собственото си корабоплаване.

„През последните няколко месеца станахме свидетели на многократни случаи на пиратство в международни води. Тези случаи на пиратство, наред с други неща, нанесоха вреда на икономическите интереси на Руската федерация", заяви Песков пред репортери. „Руската федерация смята, че има право да предприеме мерки за защита на интересите си и със сигурност ще го направи", допълни той, цитиран от БТА.

Британският премиер Киър Стармър заяви миналия месец, че е упълномощил военните да се качват на борда и да задържат руски кораби във водите на Обединеното кралство, за да разбият мрежата от кораби, която според британското правителството позволява на Москва да изнася петрол въпреки западните санкции.

На същия брифинг с журналисти Песков каза, че президентът на Индонезия Прабово Субианто може да посети Русия и в момента се подготвят такива контакти. Той добави, че в подходящ момент ще бъде направено съответно съобщение.

По-рано тази седмица Кремъл съобщи, че е получен огромен брой заявки за руска енергия от различни страни на фона на световната енергийна криза, която разтърсва петролните и газовите пазари.