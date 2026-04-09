Ливан забрани оръжията в Бейрут за групи, които не са държавни

Ливанското правителство забрани притежанието на оръжие на територията на Бейрут от групи, които не са държавни, предаде Франс прес.
Израел вчера нанесе удари по централните райони на ливанската столица и по няколко други района. По данни на ливанското здравно министерство ударите са били убити 203-ма души и ранени над хиляда. Според израелската армия атаките са били насочени срещу проиранската групировка "Хизбула".
Ливанският премиер Науаф Салам обяви, че днешното правителствено решение има за цел да защити гражданите. "Армията и силите за сигурност трябва незабавно да разширят контрола на държавата в Бейрут", заяви той.
Съгласно решението носенето на оръжие ще бъде разрешено само за легитимните държавни сили.
"Хизбула" остава единствената група в Ливан, която запази оръжията си след края на гражданската война, отбелязва АФП, цитирана от БТА.