Ливан забрани оръжията в Бейрут за групи, които не са държавни

Израелски удар в Бейрут СНИМКА: Х/@visegrad24

Ливанското правителство забрани притежанието на оръжие на територията на Бейрут от групи, които не са държавни, предаде Франс прес.

Израел вчера нанесе удари по централните райони на ливанската столица и по няколко други района. По данни на ливанското здравно министерство ударите са били убити 203-ма души и ранени над хиляда. Според израелската армия атаките са били насочени срещу проиранската групировка "Хизбула".

Ливанският премиер Науаф Салам обяви, че днешното правителствено решение има за цел да защити гражданите. "Армията и силите за сигурност трябва незабавно да разширят контрола на държавата в Бейрут", заяви той.

Съгласно решението носенето на оръжие ще бъде разрешено само за легитимните държавни сили.

"Хизбула" остава единствената група в Ливан, която запази оръжията си след края на гражданската война, отбелязва АФП, цитирана от БТА.

