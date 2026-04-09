Русия обяви правозащитното движение с Нобелова награда за мир за екстремистка организация

Върховният съд на Русия призна правозащитното движение "Мемориал" за екстремистка организация и му забрани да извършва каквато и да е дейност на руска територия, предаде ТАСС.

Съдебното решението, което бе взето при закрити врата, влиза в сила незабавно.

Международното движение "Мемориал" е учредено през 1992 г. в Москва. През 2016 г. то бе включено в руския регистър с чуждестранни агенти, а през 2021 г. Московският градски съд постанови едноименният правозащитен център в руската столица да бъде закрит.

Движение "Мемориал" е носител на Нобеловата награда за мир за 2022 г. То си подели отличието с беларуския активист Алес Бялятски и украинския Център за граждански свободи, съобщава БТА.

Представители на "Мемориал" заявиха преди произнасянето на съда, че нямат никакви съмнения как ще завърши делото. "Процесът срещу "Мемориал" представлява още един опит за сплашване на всички несъгласни в страната и принуждаване на гражданското общество да мълчи", пише в изявление на организацията.