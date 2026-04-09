Само един танкер е минал през Ормузкия проток за последните 24 часа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Само един петролен танкер и пет кораба за сухи насипни товари са преминали през Ормузкия проток през последните 24 часа, въпреки че Иран и САЩ постигнаха споразумение за двуседмично примирие. Това сочат данни на специализирани платформи за проследяване на корабоплаването, анализирани от Ройтерс.

Критичният морски път остава на практика блокиран след началото на американско-израелските атаки срещу Иран на 28 февруари и последвалото блокиране на Ормузкия проток от иранска страна. Преминаващите пред пролива кораби са едва няколко на ден, според данни на "Кплер" (Kpler), "Лойдс лист интелиджънс" (Lloyd's List Intelligence) и "Сигнъл Оушън" (Signal Ocean).

За сравнение, според пазарни оценки, преди 28 февруари през Ормузкия пролив са преминавали средно по 140 кораба на ден, съобщава БТА.

След като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви във вторник двуседмично примирие с Иран, което предвижда временно отваряне на Ормузкия проток, се очаква ирански и американски представители да се срещнат в Исламабад утре, за да преговарят за дългосрочно мирно споразумение.

Иранската агенция ФАРС съобщи вчера, че Иран обмисля да се оттегли от договореното двуседмично прекратяване на огъня със САЩ заради продължаващите израелски удари срещу Ливан.