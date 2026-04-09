Едва 20% от австрийците одобряват присъединяване на Украйна към ЕС

Австрийските граждани изразяват скептицизъм по отношение на присъединяването на държавите от Западните Балкани, Украйна и Молдова към ЕС, но са доста по-склонни да видят евентуално разширяване на Съюза в Северна Европа, сочат данни от допитване на независимата неправителствена организация „Австрийско сдружение за европейска политика", цитирано от австрийската новинарска агенция АПА и БТА.

За разлика от държавите от Северна Европа, разширяването на ЕС на Западните Балкани, както и в Украйна и Молдова, не среща особено голяма подкрепа от страна на австрийците.

Сходно проучване на „Австрийското сдружение за европейска политика", проведено през март 2024 г., показва, че австрийските граждани отхвърлят с голямо единодушие присъединяването на сегашните страни кандидатки към ЕС. Така в подкрепа на членството на Черна Гора в ЕС се обявяват 25% от анкетираните, докато за Украйна, Молдова и Албания този дял е съответно 20%, 16% и 17%.

Допитването е осъществено в края на март и в него са участвали 1000 души на възраст между 16 и 80 години. Според него 62% от запитаните биха желали Норвегия да се присъедини към ЕС, докато подобно желание за Исландия и Гренландия изявяват съответно 57% и 49% от анкетираните.

„Във времена на геополитически превратности и разриви в трансатлантическите отношения някои въпроси отново излизат на преден план. По този начин възможното присъединяване на северноевропейски държави към ЕС отново става тема от дневния ред", коментира резултатите от проучването генералният секретар на организацията Паул Шмит.

„Положителната нагласа на австрийците за последователното разширяване на ЕС в Северна Европа не е много изненадваща. По същество към ЕС биха могли да се присъединят държави, чието население е сравнително малко и които са по-богати. Разширяването на ЕС на север би могло да се осъществи за сравнително кратко време и би имало положително въздействие върху политическата, икономическа и стратегическа позиция на ЕС и би могло да даде нов тласък на процеса за приемане на сегашните страни кандидатки в ЕС, допълва Шмит.