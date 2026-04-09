Сняг и студ сковават Румъния за Великден

След серия топли дни с температури около и над 20 градуса, зимата се завърна в Румъния, предават местните медии. В планините тази сутрин температурите паднаха до -12 градуса, съобщават от Националната метеорологична служба.

Обилен сняг вали в Сучава, Прахова и Арджеш. Снежната покривка в Бъля Лак в Карпатите достигна 175 см.

На места се очакват пориви на вятъра до 120 км/ч.

Бяла пелена ще натрупа и в Сибиу и съседните региони.

В Букурещ лошото време идва с дъжд и студ. В петък и събота температурите ще се понижат значително и в ранните часове ще са малко над нулата.