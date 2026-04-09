Историческа руска църква от XIX век в Източна Турция става обществена библиотека

Старинна руска църква, намираща се в община Олту в град Ерзурум, Източна Турция, ще бъде реставрирана и превърната в библиотека и център за младежки дейности, информира сайтът „Хюрриет дейли нюз".

Църквата е известна сред местното население под името Руската църква на Олту (Oltu Rus kilisesi) и е построена между 1885 и 1890 г., като се простира върху площ от 480 кв. м.

Функционирала е като действаща църква до 1917-1918 г., когато руснаците се оттеглят от региона. След преминаването на Ерзурум под турска власт през 1918 г. църквата престава да функционира като религиозен храм и е запазена като културен дом.

Отвън комплексът се отличава със семплите си характеристики, а разнообразието от цветове и видове камъни, корнизи и колони придава на фасадата ѝ жизнен вид.

С изпълнението на проекта старинната сграда бе възродена за нов живот, посочват местни медии.

Цялостната реставрация на църквата е била включена в общ проект „Културните съкровища срещат младостта", която се осъществява с подкрепата на Агенцията за регионално развитие на Североизточен Анадол (Североизточна Турция), съвместно с областната управа на Ерзурум и общината Олту.

Съгласно подписан протокол между Администрацията за регионално развитие на Проекта за Източен Анадол (DAP), Дирекцията за култура и туризъм на провинция Ерзурум и Община Олту сградата ще функционира като обществена библиотека, като също така ще разполага с помещения, предвидени за социални дейности, и с кафе книжарница.

„Това не е просто реставрация, а значителна инвестиция, която превръща културното наследство в социална полза, като същевременно подкрепя човешкото и социалното развитие. Запазвайки следите от миналото, създаваме висококачествено културно и образователно пространство за нашите граждани, особено за младите хора", казва председателят на DAP Халил Ибрахим Гюрай, цитиран от БТА.

По думите на кмета на Олту Адем Челеби „целта на проекта е историческата руска църква, заедно с околностите ѝ, да се превърне в място, където младите хора могат спокойно да се насладят на чай и кафе, да четат книги, да събеседват и участват в различни инициативи в приятна атмосфера, както и да се развие туристическият потенциал на Олту".

Ерзурум е най-високо разположеният голям град в Турция – с 1 950 метра надморска височина в Източноанадолските планини – и с около 800 000 души население. Намиращият се в района зимен ски курорт Паландьокен е визитната картичка на Ерзурум.

Историята на Ерзурум е тясно преплетена с Русия. През Руско-турската война (1877-1878 г.) градът е превзет от руснаците, но е върнат на Турция по силата на Берлинския договор.

През 1919-1920 г. Ерзурум става един от центровете на Турското национално движение на Гази Мустафа Кемал Ататюрк, в резултат на което се създава съвременната турска държава. Тук е свикан първвият конгрес на националносвободителното движение, на което се полагат основите на първия турски парламент, Меджлиса.

Дълго време Ерзурум имаше славата на най-консервативния град в Турция. Турската държава обаче превърна Ерзурум в университетски град, с разкриването на университета „Ататюрк", който има славата на един от най-добрите в Турция, а животът в града се върти около ските и студентите. Освен кампуси, в Ерзурум има шанца за ски-скокове, зали за хокей и всякакви други спортове. Част от проектите на университета е и отвореният за посетители леден музей в Ерзурум, в който студенти по изкуства творят скулптури от лед.

Високоскоростната линия „Източен експрес" (Doğu ekspresi), който потегля от столицата Анкара, минава през няколко града, включително Ерзурум, и стига до Карс, се превърна в един от най-привлекателните туристически маршрути до Източна Турция.