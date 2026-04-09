Подновяват делото срещу Нетаняху по обвинения в корупция

Съдебният процес срещу израелския премиер Бенямин Нетаняху по обвинения за корупция ще бъде възобновен в неделя, 12 април, съобщи говорител на съдебната власт, цитиран от Ройтерс. Агенцията отбелязва, че това става броени часове след като Израел отмени извънредното положение, наложено заради войната срещу Иран.

"С отмяната на извънредното положение и възобновяване на работата на правосъдието съдебните заседания по делото ще продължат по обичайната процедура", гласи съобщение на израелската съдебна власт, в което се уточнява, че изслушванията ще се състоят между неделя и сряда всяка седмица, съобщи БТА.

Бенямин Нетаняху - първият израелски премиер, обвинен в престъпления, отхвърли обвиненията в получаване на подкупи, в измама и злоупотреба с доверие, които му бяха повдигнати през 2019 г. след години разследване.

Съдебният процес срещу премиера, който започна през 2020 г. и може да завърши с присъда лишаване от свобода, беше отлаган многократно поради служебните ангажименти на Нетаняху.

Американският президент Доналд Тръмп повтори призивите на Нетаняху към израелския президент Ицхак Херц да бъде помилван, изтъквайки аргумента, че постоянното присъствие на Нетаняху на съдебни заседания може да му попречи да изпълнява служебните си задължения.

Канцеларията на израелския премиер съобщи, че отделът по решенията за помилване към Министерството на правосъдието ще събере становища, които ще предаде на правния съветник на президента, който ще изготви препоръка. Решения за помилване обикновено не могат да бъдат издавани, докато съдебният процес още е в ход.

Обвиненията, повдигнати на Нетаняху, заедно с атаките на палестинската групировка "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г. урониха репутацията му.

В Израел са насрочени парламентарни избори за октомври тази година, които коалицията на Нетаняху от десни партии е вероятно да загуби, отбелязва Ройтерс.