Израел призова жителите на няколко квартала в Бейрут да се евакуират

Израелската армия днес отново призова жителите на няколко квартала в Южен Бейрут да се евакуират, като предупреди за нови удари срещу проиранската групировка "Хизбула" след вчерашните смъртоносни бомбардировки, предаде Франс прес.

"Спешно предупреждение към жителите на кварталите в Южен Бейрут. Израелската армия продължава операциите и ударите си срещу военна инфраструктура на "Хизбула" в южните предградия", написа в социалната мрежа "Екс" говорителят на израелската армия полковник Авихай Адрае, цитира БТА.