Сраженията между Ал Каида и "Ислямска държава" се пренасят в Нигер

Клоновете на ислямистките групировки Ал Каида и "Ислямска държава" в Западна Африка се сблъскаха в Нигер за първи път, което според анализатори представлява изостряне на дългогодишното им съперничество, предаде Ройтерс.

Битките между свързаната с Ал Кайда групировка "Джамаат Нусрат ал Ислям уал Муслимин" (ДНИМ) и "Ислямска държава – провинция Сахел" (ИДПС) започнаха през 2019 г. и оттогава последваха стотици сблъсъци между двете групировки, които доведоха до смъртта на повече от 2100 души, сочат данни на "Локализация на въоръжени конфликти и данни за събития" (Armed Conflict Location & Event Data), неправителствена организация, занимаваща се с проследяването на конфликти.

Досега сраженията на групировките се развиваха изцяло на територията на Мали и Буркина Фасо, но миналата седмица бойци на ИДПС атакуваха позиция на ДНИМ в региона Тилабери в Западен Нигер, съобщава БТА.

В свое изявление, публикувано в понеделник тази седмица, ИДПС заяви, че при атаката ѝ са били убити 35 бойци на ДНИМ, като са били иззети оръжия и мотоциклети на вражеската групировка. ИДПС твърди, че нападението е било в отговор на атака на ДНИМ срещу село в Тилабери.

Според Хени Нсайбия, старши анализатор от неправителствената организация, заявленията на ИДПС "са до голяма степен достоверни", тъй като групировката постоянно предоставя визуални доказателства за убитите бойци на ДНИМ и за оръжията и оборудването, с които се е сдобила.

Нсайбия изтъкна, че разширяването на бойните действия между двете съперничещи си групировки показва колко малък е държавният контрол над Сахел.

"Това съперничество със сигурност ще засили още повече набирането на нови бойци, разпространяването на бойните действия и насилието, като по този начин ще стане все по-трудно да се овладеят джихадистките бунтовнически групировки", според заключението на анализатора.