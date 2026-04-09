Нов парк в Букурещ ще носи името на Доналд Тръмп, местните недоволстват

Нов парк в румънската столица ще носи името на президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщават местните медии, като се позовават на изявление на кмета на Четвърти сектор на Букурещ Даниел Балуца.

Новината предизвика нееднозначни реакции – от недоволство и критики до сарказъм и ирония в социалните мрежи, отбелязва в. „Адевърул".

По-рано през седмицата районният кмет Даниел Балуца съобщи, че новият парк в Четвърти сектор „ще носи името на президента на САЩ Доналд Тръмп като символ на приятелството и на общите ценности, които ни свързват". Районният кмет свърза решението и с отбелязването на 250 години от подписването на Декларацията за независимост на САЩ и с неотдавнашни срещи, които е имал със специалния пратеник за глобалните партньорства посланик Паоло Замполи и с новия американски посланик в Букурещ Дарил Ниренберг, съобщава БТА.

Във видео във Фейсбук, публикувано от Даниел Балуца, посланик Паоло Замполи казва, че 20 минути преговори са дали като резултат „чудесен подарък за президента на САЩ". Балуца се намесва с усмивка и казва: „Доналд Тръмп парк".

В. „Адевърул" посочва обаче, че новината не се приема еднозначно в Букурещ. В Четвърти сектор на румънската столица се строи активно, а някои жители се оплакват от липса на достатъчно зелени пространства, на тротоари и основна инфраструктура. През 2023 г., след инвестиция от близо 40 милиона леи (близо 8 млн. евро), в този район бе открит парк на името на румънския поет Тудор Аргези.

Силно политизираното решение за името на един парк в район, който все още се сблъсква с конкретни проблеми с урбанизацията, очаквано предизвика реакция, посочва „Адевърул". В социалната мрежа „Редит" редица потребители споделят, че са сметнали новината за парка „Доналд Тръмп" за шега. Потребител споделя, че първо е проверил дали не става дума за майтап. Друг пише, че пародията изглежда по-логична и смислена от реалността.

Наред с иронията и сарказма се задават и сериозни въпроси: защо паркът да бъде наречен на името на Доналд Тръмп, а не на някоя румънска личност; защо е избран парк; защо решението е взето без обществено обсъждане; какво печели конкретно местната общност от това?, пише вестникът.

Според някои потребители в социалните мрежи става дума за „жест на политически слугинаж". Други потребители задават следния въпрос: ако става дума за обществени средства и за пространство, предназначено за местната общност, не е ли редно тя да има думата преди паркът да получи името на толкова противоречива политическа фигура?

Потребител пише: „Очакваме и преименуване на булевардите на родината и дори на населените места. Имаме исторически прецедент. Град Сталин. Булевард Сталин в различни населени места".