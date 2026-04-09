Тръмп: НАТО ме разочарова много

Президентът на САЩ Доналд Тръмп нарече НАТО „много разочароващо" при последната си атака срещу отбранителния алианс в социалната мрежа Truth Social.

"Никой от тези хора, включително и нашите, много разочароващо, НАТО, не разбраха нищо, докато не им беше оказан натиск", написа той.

Това се случва, след като Иран предупреди, че е готов да натисне спусъка и отхвърли преговорите за примирие и ги нарече "безсмислени, ако Израел продължи да нанася удари по Ливан".

След обявяването в последния момент от Тръмп, че САЩ и Иран са постигнали временно примирие, светът си отдъхна, тъй като изглеждаше, че войната в Близкия изток най-накрая може да приключи.

Но само няколко часа след обявяването на примирието Израел заяви, че Ливан не е част от споразумението, и започна масивна кампания от удари по цели в цялата страна, която досега е оставила над 200 загинали и 1000 ранени, претоварвайки и без това претоварената здравна система на страната, пише "Дейли мейл".

Днес президентът на Иран предупреди, че ако Израел продължи с явните си нарушения на примирието, всички преговори ще станат „безсмислени".

Масуд Пезешкиан написа в публикация в "Екс": „Повторното нахлуване на Израел в Ливан е явно нарушение на първоначалното споразумение за примирие. Това е опасен знак за измама и липса на ангажимент към потенциални споразумения. Продължаването на тези действия ще направи преговорите безсмислени. Пръстът ни остава на спусъка. Иран никога няма да изостави своите ливански сестри и братя."