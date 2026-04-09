"Луфтханза" обеща допълнителни полети в отговор на стачката на кабинния персонал

Германският национален превозвач "Луфтханза" (Lufthansa) планира да пусне редица допълнителни полети по вътрешни и международни маршрути утре (10 април), за да се справи с последствията от планираната стачка на кабинния персонал, предаде ДПА.

"Луфтханза" планира също да използва по-големи самолети по някои маршрути, за да компенсира отменените полети, съобщи днес авиокомпанията. Еднодневната стачка вероятно ще причини значителни закъснения за пътниците в цялата страна.

Причината за стачката е застоят в преговорите по колективния трудов договор, както и плановете за прехвърляне на операциите на дъщерното дружество "СитиЛайн" (CityLine) в нова компания, наречена "Луфтханза Сити Еърлайнс" (Lufthansa City Airlines), като се смята, че 800 работни места са застрашени.

Кабинният персонал и пилотите на "Луфтханза" за последно стачкуваха през март, което доведе до стотици отменени полети в цяла Германия.

Стачката е насрочена за 10 април от 00:01 до 22:00 часа местно време и ще засегне всички полети на „Луфтханза" от Франкфурт и Мюнхен, според Германския профсъюз на стюардите УФО (UFO).

Някои полети, които първоначално трябваше да излетят от Франкфурт в петък сутринта, вече са отменени.

Стачката ще засегне и полетите, изпълнявани от "СитиЛайн" от летищата във Франкфурт, Мюнхен, Хамбург, Бремен, Щутгарт, Кьолн, Дюселдорф, Берлин и Хановер, съобщава БТА.

Членът на изпълнителния съвет на "Луфтханза" Михаел Нигеман определи стачните действия като „безотговорни", отбелязвайки, че авиокомпанията в момента се бори с прекъсвания на полетите и покачване на цените на горивата заради войната в Близкия изток.

Стачките „ще причинят смущения и за пътниците, завръщащи се от пътуванията по празниците", каза Нигеман, който отговаря за човешките ресурси, тъй като двуседмичната ваканция за Великден приключва в много региони.

По време на вот, проведен в края на март, кабинният персонал на "Луфтханза" и регионалното дъщерно дружество "СитиЛайн" (Cityline) гласуваха с „голямо мнозинство" за стачни действия.