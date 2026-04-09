Сръбският патриарх ще прекара Великденските празници в манастир в Косово

Сръбският патриарх Порфирий ще прекара Великденските празници в манастира Високи Дечани в Косово, съобщи интернет порталът "Сръбски времена", като се позова на своя информация.

Според информацията на "Сръбски времена" главата на Сръбската православна църква вече е преминал административната граница с бившата сръбска провинция Косово.

Той ще прекара няколко дни на територията на манастира, а посещението му се осъществява след преговори между Белград и Прищина с посредничеството на американското посолство в Белград и бизнесмен, близък до администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп, твърди порталът.

Посещението на сръбския патриарх в Косово идва след като преди две седмици той изпрати писмо до Ватикана, Тръмп и руския президент Владимир Путин с призив да бъде отменено действието на закон за чужденците в Косово, който третира и сърбите като такива, като изисква до три дни те да се регистрират при влизане в страната, която обяви независимост от Сърбия през 2008 г., но официален Белград отказва да признае.

Според патриарх Порфирий законът за чужденците застрашава както сръбския народ в Косово, така и опазването на сръбските църковни светини, които се намират на негова територия в момента.

Законът бе подложен на критика от официалните сръбски власти. След среща със специалния пратеник на ЕС за диалога Белград – Прищина Петер Сьоренсен, на 14 март косовският премиер Албин Курти обяви, че след началото на прилагането на закона от 16 март косовското правителство ще издава временни разрешения за пребиваване за 12 месеца на членове на сръбската общност, които нямат косовски документи и работят в паралелни образователни и здравни институции, финансирани от Сърбия, както и да признава лични карти, издадени от сръбските власти, за период от три месеца.

Сърбия никога не е признавала независимостта, обявена през 2008 г. от страна на бившата ѝ провинция Косово, чието население е предимно албанско, припомня АФП.

Белград продължава да финансира голям брой институции и услуги, предназначени за сръбското малцинство. Албин Курти, който е на власт от 2021 г., предприе мащабно закриване на тези институции, особено от началото на 2024 г., чрез затваряне на пощенски станции и банкови клонове, данъчната администрация и дори „паралелни" общини, а също така забрани използването на сръбския динар, който беше заменен от еврото. Секторите на здравеопазването и образованието, финансирани от Белград, са последните останали, но косовското правителство иска да ги интегрира в своята система.