Осъдиха на смърт двама полицаи в Бангладеш за убийството на активист

Специален съд в Бангладеш осъди на смърт двама бивши полицаи за убийството на активист, чиято кончина доведе до избухването на бунт в страната през 2024 г., довел до свалянето от власт на бившата премиерка Шейх Хасина, предаде ДПА.

Тричленен състав от съдии в специализиран съд в Дака, ръководен от съдия Нозрул Ислям Мазумдер, произнесе днес присъдата по делото за убийството на активиста Абу Саид, съобщи главният прокурор Аминул Ислям, цитира БТА.

Трима други полицаи бяха осъдени на доживотен затвор, а още 25 обвиняеми получиха различни наказания, вариращи от три до десет години лишаване от свобода. От общо трийсетте души, обвинени във връзка с убийството на Саид, двадесет и четири все още са в неизвестност, а шестима са задържани, според Ислям.

Саид, студент по английски език в университета „Бегум Рокея" в северния окръг Рангпур, беше застрелян от полицията на 16 юли 2024 г. по време на студентските протести срещу системата за квотно разпределение на държавни работни места. Кадри, на които се вижда как полицията стреля по Саид, докато той стои с разперени ръце, държейки пръчка в едната си ръка, бяха излъчени от медиите и се разпространиха бързо в социалните мрежи, предизвиквайки широко възмущение сред протестиращите.

Протестите след това се разпространиха из цял Бангладеш и в крайна сметка те поставяха едно единствено искане: оставката на правителството на Шейх Хасина. Правителството наложи полицейски час, тъй като протестите ставаха все по-агресивни с всеки изминал ден. На фона на ожесточените протести, към които всеки ден се присъединяваха все повече хора, Хасина подаде оставка на 5 август 2024 г. и избяга в съседна Индия.

През ноември трибуналът в Дака осъди Хасина задочно на смърт за бруталното потушаване на въстанието, при което според оценки на ООН са загинали близо 1400 души.