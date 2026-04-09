Франция: Спогодбата на ЕС с Израел може да бъде преразгледана заради ударите срещу Ливан

Говорител на френското външно министерство заяви днес, че може отново да бъде обмислено възможнo прекратяване на споразумението между ЕС и Израел след "непропроционалните" израелски удари срещу Ливан, както и предвид насилието, извършено от заселници на Западния бряг, предаде Франс прес.

"Предвид сериозността на случилото се вчера (в Ливан) и предвид ситуацията на Западния бряг, не можем да изключим, че разговорите за прекратяване на Споразумението за асоцииране между ЕС и Израел ще бъдат подновени, в допълнение към националните санкции", каза Паскал Конфавро.

"Израел, разбира се, има правото да се защитава, но действията му не само, че са неприемливи, но също така са непропорционални и на практика водят до задънена улица", добави той, цитиран от БТА.

Прекратяването на споразумението, което е в сила от 2000 г. и има за цел да улесни политическия диалог и търговия между ЕС и Израел, трябва да бъде одобрено единодушно от всички 27 държави членки.

Миналата година, в отговор на военната ескалация и хуманитарната криза в ивицата Газа, ЕС започна да преразглежда споразумението по искането на няколко страни, включително и Нидерландия, която смята, че Израел не зачита правата на човека и демократичните принципи, съгласно чл. 2 от споразумението.

Доклад на Европейската комисия по-късно заключи, че Израел е бил в нарушение на този член.

Германия от своя страна се противопостави на прекратяването на споразумението.