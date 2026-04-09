Тръмп закрива военни бази в Европа, за да накаже НАТО (Обзор)

Примирието с Техеран пред провал заради мащабната атака на Израел по Ливан

Доналд Тръмп избърза да обяви победа на САЩ във войната с Иран, очевидно подценявайки крехкото текущо примирие с Техеран.

За това предупредиха пред “Уолстрийт джърнъл” (WSJ) висши съветници и приближени до американския президент, запазили анонимност. Те обясниха, че Тръмп е

бил информиран за рисковете,

които биха могли да доведат бързо до провал на споразумението, както и че Иран все още има значителен военен потенциал.

Макар че повече от половината ракетни установки на режима бяха унищожени, все още има доста работещи, които се намират дълбоко под земята. Наред с това, въпреки че 90% от иранския флот беше потопен, Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (IRGC) има десетки лодки, които може да ползва за атаки по кораби в Ормузкия проток.

Тези предупреждения съвсем не попречиха на САЩ да поддържат риториката на страна победителка, а говорителката на Белия дом Каролин Левит дори нарече американската операция “военен триумф”.

Реално бойният потенциал на Иран наистина е доста отслабен, но експерти предупреждават, че Техеран все още има военни възможности. Съветниците на Тръмп изразяват притеснения и във връзка с корабоплаването през Ормузкия проток. Според тях нормалното движение на танкерите едва ли ще бъде възстановено, освен ако Тръмп не предложи значителни отстъпки, което е малко вероятно.

Възможно е примирието Вашингтон - Техеран да има кратък живот, след като в четвъртък Иран

заплаши да се оттегли от преговорите

Това става часове след като режимът затвори за малко Ормуз през нощта. Висш ирански служител разкри пред руската ТАСС, че страната ще пуска не повече от

15 кораба на ден през Ормуз

съгласно споразумението със САЩ.

Червена линия за Техеран очевидно са масираните атаки по Ливан на Израел. Докато властите в Тел Авив настояха, че цел на ударите са обекти на “Хизбула” - едно от основните ирански проксита, редица кадри от различни части на страната, включително от столицата Бейрут, показват разрушени жилищни сгради наред с други мащабни щети.

Ливан обяви ден на траур, след като преживя една от най-мащабните израелски атаки, при която бяха убити най-малко 250 души, а ранените са над 1100. СНИМКА: РОЙТЕРС

След атаката в сряда Израел обяви, че само за 10 минути е ударил 100 пъти Ливан в хода на военната операция “Вечна тъмнина”. В памет на жертвите ливанските власти обявиха 9 април за ден на национален траур. Последни данни сочат за над 250 загинали и повече от 1100 ранени, като се очаква тези цифри да се увеличат значително, тъй като спасителните мисии за откриване на оцелели още бяха в ход в четвъртък. Според информация на местни медии по време на ударите е било поразено дори и гробище в долината Бекаа. В този момент е имало погребение и поне 10 души са загинали. Тел Авив предупреди за нови удари, като призова жителите на Южен Бейрут да се евакуират.

Щети в Бейрут след израелската военна операция "Вечна тъмнина". СНИМКА: РОЙТЕРС

Масираната израелска атака предизвика остри реакции, включително от Иран. Президентът Масуд Пезешкиан нарече ударите “явно нарушение” на примирието, което би обезсмислило мирните преговори в Исламабад. По-рано се твърдеше, че делегации на САЩ и Иран трябва да се срещнат там на 10 април. Пезешкиан беше категоричен, че Техеран “няма да изостави своите ливански братя и сестри”. Докато Тел Авив и Вашингтон казват, че Ливан не е част от примирието, Иран и Пакистан - в качеството си на основен посредник, твърдят точно обратното.

В четвъртък ливанският премиер Науаф Салам обяви, че е говорил с пакистанския си колега Шехбаз Шариф. Освен да похвали усилията на Исламабад като медиатор, ливанецът призовал да се потвърди, че страната му е част от примирието. По-рано Тръмп нарече военните действия в Ливан “отделна схватка”.

Републиканецът, който напоследък съвсем се отказа от добрия тон, паралелно с войната в Близкия изток води още една битка - тази с НАТО. Тръмп неколкократно показа публично разочарованието си, че съюзниците от алианса не са го подкрепили по време на войната в Иран. Сега това разочарование беше потвърдено от шефа на НАТО Марк Рюте, който се срещна с Тръмп в сряда.

“НАТО не беше там, когато имахме нужда, няма и да бъде, когато ни трябва пак”, обяви Тръмп. Той пак заговори и за Гренландия: “Запомнете това голямо, зле управлявано парче лед!”. Анонимни служители от екипа на президента разкриха, че се обмисля “наказание” за НАТО. План, одобрен от “всички” в администрацията, предвиждал

изтегляне на американски войски

от страните от НАТО, които не подкрепили достатъчно операцията в Иран, и засилване на военното присъствие в такива, считани за полезни. Планът включвал и закриване на американска военна база в поне една страна от ЕС, вероятно в Германия или Испания.

Ако планът бъде реализиран, страни като Полша, Литва, Румъния и Гърция, които САЩ считат за по-подкрепящи, биха могли да се възползват, коментираха пред WSJ източници от Белия дом.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви днес, че е дал инструкции за започване на мирни преговори между Израел и Ливан, които да включват и разоръжаване на "Хизбула".

Американският президент Доналд Тръмп заяви по време на телефонно интервю с NBC News, че е "много оптимистичен" за възможността за сключване на мирно споразумение с Иран.

В изявление, прочетено по иранската държавна телевизия върховният лидер на Иран, аятолах Моджтаба Хаменей заяви, че страната му е победила във войната със САЩ и Израел.