Руските власти арестуваха журналист от опозиционния вестник "Новая газета"

Руските власти са задържали днес разследващия журналист Олег Ролдугин, работещ за опозиционния вестник „Новая газета", обвинявайки го за предполагаема злоупотреба с лични данни, предаде Ройтерс, позовавайки се на РИА Новости.

По-рано днес самото издание съобщи, че маскирани агенти на службите за сигурност претърсват офиса му в Москва в рамките на разследване, чиято същност не се уточнява. Властите не са допуснали адвокати до сградата.

В изявление в „Телеграм" вестникът посочи, че не знае причината за операцията и че на адвокатите не е бил позволен достъп до сградата. Руската информационна агенция РИА Новости цитира представители на правоохранителните органи, според които претърсването е свързано с разследване за незаконно използване на лични данни, информира БТА.

Русия затегна законите си за цензурата и увеличи натиска върху независимите медии, откакто започна войната си в Украйна през 2022 г.

Междувременно Върховният съд постанови днес, че водещата руска правозащитно движение „Мемориал" е екстремистка организация - ход, който проправя път към преследване на всеки, който я подкрепя, дарява ѝ средства или споделя нейни материали.

„Новая газета" е една от най-известните разследващи медии в Русия. Главният редактор на вестника Дмитрий Муратов беше сълауреат на Нобеловата награда за мир за 2021 г. и посвети наградата на шестима журналисти от вестника, които бяха убити заради работата си.

През 2023 г. Муратов беше обявен за „чуждестранен агент" - етикет, който властите слагат на хора и организации, които според тях извършват антируска дейност с подкрепа от чужбина, припомня Ройтерс.