Премиерът на Гренландия към Тръмп: Ние не сме някакво парче лед, а горд народ

Гренландия Снимка: Pixabay

Премиерът на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен заяви днес, че представлява горда нация, която се стреми да поддържа световния ред, оспорвайки последните коментари за арктическия остров на президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.

Вчера Тръмп изрази разочарованието си от НАТО, докато отношенията в съюза достигнаха кризисна точка заради войната с Иран, заявявайки, че организацията „не е била на разположение, когато е била необходим, и че той все още си спомня Гренландия, според него „голямо, зле управлявано парче лед".

Нилсен се противопостави остро на описанието на страната му от Тръмп.

„Ние не сме някакво парче лед. Ние сме гордо население от 57 000 души, работещо всеки ден като добри глобални граждани, в пълно уважение към всички наши съюзници", подчерта премиерът на Гренландия, цитиран от БТА

„Важното за нас е да запазим световната общност, която изградихме след Втората световна война, в която имаме отбранителен съюз, който уважаваме, и в която международното право се спазва от всички страни", заяви Нилсен.

„Тези неща сега са оспорвани и мисля, че всички съюзници трябва да се обединят, за да се опитат да ги запазят. Надявам се това да се случи", добави той.

Четете още

Още от Свят

“24 часа” превзе Гербовата зала с емоция като за първи брой след 4438 г. трудов стаж (Видео, обзор)