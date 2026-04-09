Молдова иска обезщетение от Русия за щети по енергийната ѝ инфраструктура и замърсяване на Днестър

Молдова подготвя досие, чрез което ще поиска обезщетение за щетите, причинени на енергийната ѝ инфраструктура и замърсяването на река Днестър, заяви вицепремиерът и външен министър Михай Попшой, цитиран от националната новинарска агенция МОЛДПРЕС и БТА.

Според него властите са в последния етап на оценка на щетите и документиране на случая, след което досието ще бъде представено на Русия.

„Трябва да завършим оценката на щетите, причинени от атаките срещу нашата енергийна инфраструктура, както и срещу река Днестър. Наша отговорност е да подготвим това досие и да го изпратим на руската страна с надеждата, че ще има благоприятен международен контекст, в който тези обезщетения могат да бъдат изплатени", заяви Попшой в телевизионно предаване.

Министърът призна, че Молдова има ограничени възможности да влияе на Русия, но подчерта, че инициативата е необходима както от правна, така и от морална гледна точка.

„Честно казано, нашата способност да влияем на държава като Русия е ограничена. Но е наша отговорност като държава и като граждани да предприемем всички законови мерки, за да защитим правата и интересите си в съответствие с международното право", подчерта ръководителят на дипломацията.

Той също така се позова на по-широкия контекст на отношенията с Русия, белязан от нарушения на международните норми.

„Доколкото Русия ще избере да зачита тези права, зависи от нейната позиция и принципи по отношение на международното право. За съжаление, ние сме свидетели на фрапантни нарушения на Устава на ООН и принципите от Хелзинки, включително в контекста на войната в Украйна, както и в отношенията с Молдова, от незаконното присъствие на войски и боеприпаси до ембаргото, налагано с течение на времето", отбеляза Попшой.

Позовавайки се на стойността на щетите, служителят уточни, че има предварителни оценки в енергийния сектор, но пълните оценки все още са в ход.

„В случая с енергийния сектор се споменават суми от порядъка на милиони леи, но тези цифри трябва да бъдат проверени. Що се отнася до замърсяването на река Днестър, сумите все още са в процес на изчисление", каза министърът.

В същото време Попшой обърна внимание на дългосрочното въздействие на замърсяването върху околната среда.

„Въздействието не изчезва веднага и няма да изчезне утре. Дори ако в някои случаи ефектите са по-ограничени, последствията ще останат с години. Екосистемата е силно засегната - както фауната, така и флората, включително това, което се е натрупало в речното корито, и това, което е било отнесено надолу по течението", заключи той.

Ръководителят на дипломацията в Кишинев заяви, че досието по делото ще бъде попълнено и изпратено, въпреки че действителното възстановяване на обезщетението ще зависи от развитието на международното положение.