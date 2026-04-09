ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София 11° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22638254 www.24chasa.bg

Рюте: НАТО прави всичко, което Тръмп иска за Иран

1976
Генералният секретар на НАТО Марк Рюте СНИМКА: X/@BharatPatriot1

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте днес заяви, че страните членки правят всичко, което американският президент Доналд Тръмп е поискал за засилване на военния алианс, дори някои първоначално да са били "малко бавни" в предоставянето на подкрепа на САЩ на фона на войната им с Иран, предаде Ройтерс.

"Когато дойде времето за осигуряване на логистична и друга помощ, от която САЩ се нуждаеха в Иран, някои съюзници бяха малко бавни, меко казано. Честно казано, те бяха и малко изненадани. За да запази елемента на изненада за първоначалните удари, президентът Тръмп реши да не информира съюзниците предварително", каза Рюте по време на изказване във Вашингтон.

"Но това, което виждаме, поглеждайки Европа сега, е, че съюзниците осигуряват голяма подкрепа", добави той. "Почти без изключение, съюзниците правят всичко, което САЩ поискаха. Те чуха и отговориха на исканията на президента Тръмп", каза още Рюте, цитиран от БТА.

Генералният секретар на НАТО направи този коментар след срещата си Тръмп снощи. Той информира някои от съюзниците в алианса, че американският президент е поискал конкретни ангажименти през следващите дни за помощ за осигуряването на Ормузкия проток, казаха дипломати пред Ройтерс.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте СНИМКА: X/@BharatPatriot1

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

