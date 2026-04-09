Рюте: НАТО прави всичко, което Тръмп иска за Иран

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте днес заяви, че страните членки правят всичко, което американският президент Доналд Тръмп е поискал за засилване на военния алианс, дори някои първоначално да са били "малко бавни" в предоставянето на подкрепа на САЩ на фона на войната им с Иран, предаде Ройтерс.

"Когато дойде времето за осигуряване на логистична и друга помощ, от която САЩ се нуждаеха в Иран, някои съюзници бяха малко бавни, меко казано. Честно казано, те бяха и малко изненадани. За да запази елемента на изненада за първоначалните удари, президентът Тръмп реши да не информира съюзниците предварително", каза Рюте по време на изказване във Вашингтон.

"Но това, което виждаме, поглеждайки Европа сега, е, че съюзниците осигуряват голяма подкрепа", добави той. "Почти без изключение, съюзниците правят всичко, което САЩ поискаха. Те чуха и отговориха на исканията на президента Тръмп", каза още Рюте, цитиран от БТА.

Генералният секретар на НАТО направи този коментар след срещата си Тръмп снощи. Той информира някои от съюзниците в алианса, че американският президент е поискал конкретни ангажименти през следващите дни за помощ за осигуряването на Ормузкия проток, казаха дипломати пред Ройтерс.