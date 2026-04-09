СЗО: Ливанските болници може скоро да останат без жизненоважни консумативи

СЗО СНИМКА: Pixabay

Някои от ливанските болници в близките дни може да останат без животоспасяващи комплекти за травми, тъй като запасите са близо до изчерпване след мащабните израелски удари в страната през последното денонощие, предупреди Световната здравна организация, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

Животоспасяващите комплекти за травми включват превръзки, антибиотици и обезболяващи за третиране на наранявания от войната.

„Някои от консумативите за лечение на травми са в недостиг и може да ни свършат след няколко дни“, заяви пред Ройтерс д-р Абдинасир Абубакар, представител на СЗО в Ливан.

Израел бомбардира днес още цели в Ливан, след като вчерашните му най-големи атаки от войната срещу съседната страна убиха повече от 250 души и заплашиха да провалят примирието, постигнато от Доналд Тръмп, още в самото му начало.

„Би било катастрофално, ако имаме още масови жертви като вчера. Вероятно ще загубим още животи, само защото нямаме достатъчно запаси“, добави Абубакар.

Недостигът на комплекти е причинен от настоящия рязък скок на жертвите - повечето от които цивилни - като приблизително триседмични запаси са изчерпани за един ден, заяви Абубакар.

Има опасност от недостиг и на лекарствата за лечение на пациенти с хронични заболявания, като инсулин за диабетици, според същия източник.

