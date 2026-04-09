Германия се опитва да възобнови директната комуникация с Иран

Германското правителство се опитва да възобнови директните разговори с Техеран след постигането на споразумение за спиране на огъня между САЩ и Иран, заяви днес германският канцлер Фридрих Мерц, цитиран от ДПА.

"След дългото мълчание, за което от наша страна имаше сериозни причини, ние, като федерално правителство, възобновяваме сега разговорите с Техеран", заяви Мерц в Берлин. Той уточни, че ходът е координиран със САЩ и европейските партньори на Германия.

"Нашата цел е да дадем своя принос за успеха на предстоящите преговори", поясни канцлерът. Той каза още, че германското правителство ще продължи да подкрепя дипломатическия процес "където и по какъвто начин е възможно".

Германският лидер прогнозира, че преговорите за прекратяване на войната в Иран ще се окажат трудни.

Мерц приветства разговорите между Иран и САЩ, които се очаква да се състоят в Пакистан този уикенд.

"Опасността от голяма ескалация, която беше надвиснала над нас през последните дни, по този начин бе преодоляна засега", каза Мерц, имайки предвид заплахите на американския президент Доналд Тръмп да заличи иранската цивилизация от лицето на Земята.

Германия ще се присъедини към усилията за гарантирането на сигурността на Ормузкия проток, ако Иран и Съединените щати успеят да се споразумеят за мир и ако бъдат изпълнени определени условия каза Мерц, като поясни, че е уверил американския президент Доналд Тръмп в тази насока. Двамата лидери проведоха вчера телефонен разговор.

Мерц уточни, че за участието на Германия в мисия по гарантиране на безопасното преминаване през протока ще е нужен мандат - в най-добрия случай, от Съвета за сигурност на ООН, както и надежден план.

Канцлерът разкритикува атаките на Израел срещу Ливан.

"Неумолимостта, с която Израел воюва (в Ливан - бел. ДПА), може да доведе до провал на целия мирен процес. И това не бива да се случва", каза Мерц, цитиран от БТА.