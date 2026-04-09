Русия осъди израелските атаки срещу Ливан. Китай призова за сдържаност

Министерството на външните работи на Русия днес остро осъди израелските атаки срещу Ливан и призова за незабавно прекратяване на огъня, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Подобни агресивни действия заплашват да попречат на преговорния процес, който продължава и създават опасност от допълнителна ескалация в региона, добави министерството.

По-рано днес Китай призова за сдържаност след вчерашните атаки на Израел срещу Ливан.

Говорителката на китайското външно министерство Мао Нин заяви, че Пекин призовава страните към сдържаност и ще помогне за охлаждане на ситуацията в района, съобщи ДПА.

Суверенитетът и сигурността на Ливан не трябва да бъдат нарушавани, подчерта тя.

В отговор на въпрос за спирането на огъня между САЩ и Иран, тя посочи, че Китай се надява всички страни да се възползват от възможността за постигане на примирие и прекратяване на войната по дипломатически път.

Китай ще продължи да работи за деескалация, подчерта Нин.