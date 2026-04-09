ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Треньорът на "Лудогорец": Ние губим точки, но и др...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22638568 www.24chasa.bg

Нетаняху: Искаме да започнем преговори за мир с Ливан възможно най-скоро

4172
Израелският премиер Бенямин Нетаняху СНИМКА: Екс/@netanyahu

Израелският премиер Бенямин Нетаняху днес заяви, че е дал инструкции за започване на мирни преговори между Израел и Ливан, които да включват и разоръжаване на “Хизбула”, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

“С оглед на многобройните искания от страна на Ливан за започване на преки преговори с Израел, вчера инструктирах кабинета да започне преки преговори с Ливан възможно най-скоро”, каза Нетаняху.  “Преговорите ще се фокусират върху разоръжаване на “Хизбула” и установяване на мирни отношения между Израел и Ливан”, добави той. 

 

Израелският премиер Бенямин Нетаняху СНИМКА: Екс/@netanyahu

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

“24 часа” превзе Гербовата зала с емоция като за първи брой след 4438 г. трудов стаж (Видео, обзор)