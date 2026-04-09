Нетаняху: Искаме да започнем преговори за мир с Ливан възможно най-скоро

Израелският премиер Бенямин Нетаняху днес заяви, че е дал инструкции за започване на мирни преговори между Израел и Ливан, които да включват и разоръжаване на “Хизбула”, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

“С оглед на многобройните искания от страна на Ливан за започване на преки преговори с Израел, вчера инструктирах кабинета да започне преки преговори с Ливан възможно най-скоро”, каза Нетаняху. “Преговорите ще се фокусират върху разоръжаване на “Хизбула” и установяване на мирни отношения между Израел и Ливан”, добави той.