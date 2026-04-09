Турският външен министър: Израел отново развали играта и нападна Ливан

Турският външен министър Хакан Фидан коментира днес, че още преди първите срещи, които предстоят след временното прекратяване на огъня между Иран и САЩ, Израел е нанесъл удари над Ливан. Той каза това по време на брифинг, излъчван на живо на официалния профил на турското външно министерство.

„Както очаквахме, Израел „развали играта“ и нанесе широкообхватни въздушни удари над Ливан, каквито досега не са нанасяни, и това доведе до смъртта на много цивилни граждани. Разбира се, преговоритe, които ще продължат на фона на тази провокация от страна на Израел, ще бъдат трудни, и бих искал да напомня, че въпросите, които ще бъдат оспорвани, са по много трудни теми“, заяви Фидан. Той уточни, че една от темите ще бъде свързана с ядрената програма на Иран и обогатяването на уран, а другата – със статута на Ормузкия проток оттук нататък с оглед на значението му за световната икономика.

Хакан Фидан коментира възможността за установяване на траен мир в региона с оглед на натрупаната умора от редица конфликти и кръвопролития.

„Страните, особено арабските държави в региона – както в Персийския залив, така и извън него, използват външна намеса като средство за разрешаване на проблемите си с Иран. От друга страна опитите на Иран да упражнява влияние в региона чрез всички налични средства винаги са водили до много сериозно напрежение. Ние предвиждаме, че водени от принципа на актуалната ситуация в региона, държавите в него ще се обединят като негови деца и ще имат ясно определени граници, знамена и местоположения, и че всички ще уважават суверенитета и териториалната цялост на другия, създавайки доверие и основа за възход“, заяви Фидан.

Според него при дадени условия прекратяването на огъня може да бъде удължено. Хакан Фидан изрази надежда, че преговорите ще приключат с положителен резултат.

Турският външен министър коментира и проблемите в първата фаза на Споразумението за прекратяване на огъня в Газа. Сред тях той посочи възпрепятстването на доставки на хуманитарна помощ в достатъчни количества, както и липсата на стабилност по отношение на отварянето на граничния пункт Рафах, който се намира между Египет и Газа.

Турският външен министър се срещна днес и със сирийския си колега Асад аш Шибани. Той пристигна в Анкара след като в края на седмицата Хакан Фидан посети Дамаск. Двамата препотвърдиха позицията си в подкрепа на сигурността в Сирия, спазването на плана за интеграция на сирийските кюрдски милиции в сирийската армия и частта, която засяга залежите на петрол в районите с кюрдско население. От изявлението на Фидан след срещата му със сирийския му колега днес стана ясно, че сирийският президент Ахмед Аш Шараа ще присъства на Дипломатическия форум в Анталия, който ще се проведе от 17 до 19 април.