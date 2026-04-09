Иран: Над 3000 са убитите при американско-израелски атаки срещу нас

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Над 3000 души са загинали в Иран в резултат на американско-израелските бомбардировки, заяви Абас Масджеди Арани, ръководител на Иранското дружество по съдебна медицина. Изявлението идва ден след като страните в конфликта се договориха за двуседмично прекратяване на огъня, съобщи ДПА, цитирана от БТА.

Около 40% от телата е невъзможно да бъдат идентифицирани, посочи Арани.

Броят на жертвите може да нарасне значително, като активисти съобщиха за над 3000 смъртни случая преди няколко седмици.

Базираната в Норвегия кюрдска организация за правата на човека "Хенгав" (Hengaw) съобщи вчера, че най-малко 7650 души са били убити в конфликта, включително 1030 цивилни. Не е възможно данните за жертвите да бъдат проверени независимо.

САЩ и Израел започнаха мащабни бомбардировки срещу Иран на 28 февруари, което накара Техеран да отвърне с атаки в страни от Близкия изток.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви прекратяване на огъня, но нарастват опасенията, че примирието може бързо да бъде нарушено, след като Израел започна опустошителна серия от въздушни удари в Ливан, убивайки над 200 души.

Белият дом заяви, че Ливан не е част от споразумението за прекратяване на огъня, твърдение, на което Техеран се противопоставя.