Венецуелската полиция използва сълзотворен газ срещу демонстранти

Венецуелската полиция изстреля сълзотворен газ срещу демонстранти, събрали се в Каракас, за да отидат пред президентския дворец Мирафлорес и да поискат увеличение на заплатите, предаде Франс прес.

"Да отидем до Мирафлорес", "Те се страхуват, че народът ще стигне до Мирафлорес", викаха около 2000 демонстранти към силите за сигурност в близък сблъсък.

Полицаи от силите за борба с безредиците използваха сълзотворен газ, за да задържат демонстрантите на няколко километра от двореца Мирафлорес.

Демонстрациите са редки във Венецуела след вълната от репресии срещу митингите на опозицията срещу заловения от САЩ президент Николас Мадуро, оспорващи преизбирането му през 2024 г.

Синдикатите и работниците се оплакват от заплатите, замразени от четири години, които определят като "мизерни". Временната президентка Делси Родригес обеща за 1 май "отговорно увеличение" на заплатите, изядени от години на инфлация и срив на икономиката през последните десет години, пише БТА.

"Стига с лъжите, с псевдоувеличенията на заплатите. Те искат да представят като увеличение на заплатите едно увеличение на премиите, изплащани от правителството", заявява 71-годишният пенсионер Маурисио Рамос, цитиран от АФП.

Минималната работна заплата във Венецуела в момента възлиза на 0,27 долара, при годишна инфлация, надхвърляща 600%. Заплатите могат да достигнат 150 долара с премиите, изплащани от държавата, но тази сума остава недостатъчна, за да покрие основната кошница с хранителни продукти за едно семейство, оценявана на 645 долара.

Президентката Делси Родригес беше вицепрезидентка на Николас Мадуро до залавянето на бившия държавен глава на 3 януари от американската армия. Станала временно президент, тя заяви, че икономическите "грешки" от миналото трябва да бъдат "поправени", припомня АФП. Под натиска на Вашингтон тя направи много промени, като прие закон за амнистия за освобождаване на политическите затворници и реформира петролния сектор, за да го отвори за частни фирми.