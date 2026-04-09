Тръмп: Голям оптимист съм за мирно споразумение с Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви по време на телефонно интервю с NBC News, че е "много оптимистичен" относно възможността за сключване на мирно споразумение с Иран.

"Иранските лидери говорят съвсем по друг начин, когато си на среща с тях, в сравнение с изявленията им пред медиите. Те са много по-разумни. Съгласяват се с всичко, с което трябва. Не забравяйте, че те са победени. Нямат армия", посочи той.

„Ако не сключат споразумение, последствията ще бъдат много болезнени", добави Тръмп.

Израелските сили продължиха да нанасят удари в южната част на Ливан, където се намира базата на подкрепяната от Техеран военизирана групировка „Хизбула" и това породи признаци на напрежение около примирието между САЩ и Иран.

По време на телефонен разговор в сряда Тръмп помоли израелския премиер Бенямин Нетаняху да ограничи ударите, за да допринесе за успеха на предстоящите преговори, съобщиха двама висши представители на администрацията пред NBC News. Тръмп потвърди за този разговор в интервюто си днес, като заяви, че израелците „редуцират" операциите си в Ливан.

"Говорих с Биби (б. р. - Бенямин Нетаняху) и той ще действа умерено. Просто мисля, че трябва да бъдем малко по-дискретни", каза президентът на САЩ.

Американският президент изразява такава позиция в момент, в който дипломатическа делегация, водена от вицепрезидента Джей Ди Ванс, се готви да отпътува за Пакистан за преговори с висок залог, целящи да сложат край на конфликта, продължаващ вече близо шест седмици.

Европейските лидери също призоваха Ливан да бъде включен в ограниченото примирие. Нетаняху не даде никакви публични признаци, че е готов да намали ударите, макар че в днес заяви, че правителството му ще търси „преки преговори" с Ливан.

„Настоях временното примирие с Иран да не включва „Хизбула" и ние продължаваме да ги нанасяме силни удари", заяви Нетаняху в изявление в сряда, добавяйки, че „дълбоката дружба" между израелското правителство и Тръмп „променя облика на Близкия изток".