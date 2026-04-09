Ердоган към Пезешкиян: Предстоящите преговори да бъдат използвани за постигане на траен мир

Айше Сали, БТА

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган СНИМКА: Х/@RTErdogan

Турският президент Реджеп Ердоган проведе телефонен разговор с президента на Иран Масуд Пезешкиян, в който двамата лидери обсъдиха прекратяването на огъня и регионалната сигурност. Ердоган заяви пред Пезешкиян, че предстоящите преговори трябва да бъдат използвани за постигане на траен мир. 

„Ердоган подчерта, че преговорите, които ще започнат през следващите дни, трябва да бъдат използвани в максимална степен за постигане на траен мир и стабилност, че е важно да не бъдат дадени възможности на онези, които искат да саботират процеса, както и че Турция е готова да окаже всякакъв вид съдействие заедно с приятелските държави в новия процес“, пише в съобщението за телефонния разговор на Дирекцията по комуникации към Президентството на Република Турция. 

Ердоган изтъкна усилията, които Турция е положила в процеса по прекратяване на огъня, заедно със страните, които също участваха в него. Турският президент изказа съболезнования на Иран за човешките загуби и заяви, че целта на Анкара е да бъде създаден нов климат на уважение и диалог в региона. 

