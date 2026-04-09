Пратеник на ООН се срещна с ирански заместник-министър

Жан Арно - личен пратеник на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, се срещна днес с иранския заместник-министър на външните работи Маджид Тахт-Раванчи, като част от усилията на ООН за прекратяване на войната в Иран, заяви ООН, цитирана от Ройтерс и БТА.

Арно се срещна с представители на иранския Червен полумесец и посети някои цивилни обекти, на които бяха нанесени щети при скорошните въздушни атаки - включително, университет и жилищна сграда, които бяха унищожени, каза говорителят на ООН Стефан Дюжарик на редовен брифинг в Ню Йорк.

"Той чу мнения как да се продължи напред и подчерта твърдия ангажимент на генералния секретар да бъдат положени всички възможни усилия за подкрепяне на мирно решение на този конфликт", каза Дюжарик.

Говорителят заяви още, че Арно ще продължи регионалната си обиколка с няколко посещения в Близкия изток, които ще имат за цел да подкрепят настоящите усилия за постигане на всеобхватно и трайно решение на конфликта.

ООН заяви вчера, че се очаква Арно да посети през идните дни Пакистан, който изигра ролята на посредник при спирането на огъня между САЩ и Иран.

Петролният танкер MSG, плаващ под габонски флаг, стана днес първият неирански кораб, преминал през Ормузкия проток, идвайки от Залива, откакто влезе в сила спирането на огъня между Съединените щати и Иран, предаде Франс прес.