Мелания Тръмп отрече да е имала връзка с Епстийн

Първата дама Мелания Тръмп отрича връзки с осъдения за сексуални престъпления финансист Джефри Епстийн и знание за престъпленията му, като заяви, че "тези истории са напълно неверни", предаде Асошиейтед прес.

Първата дама определи онлайн обвиненията, че е била по някакъв начин замесена с умрелия финансист, като "клевети срещу нея".

"Лъжите, свързващи ме с позорния Джефри Епщайн, трябва да приключат днес. Хората, които лъжат за мен, са лишени от етични стандарти, смирение и уважение. Не възразявам срещу тяхното невежество, а отхвърлям злонамерените им опити да опетнят репутацията ми", добави Мелания Тръмп.

В извънредното си изявление в Белия дом тя отрече всякакви връзки с Епстийн и заяви: "Адвокатите ми и аз успешно се борихме срещу тези неоснователни и безсмислени лъжи."

Първата дама призова също така Конгреса да проведе публично изслушване на жертвите на престъпленията на Епстийн, с възможност да свидетелстват пред конгресмените и техните истории да бъдат вписани в протокола на Конгреса.

"Всяка жена трябва да има възможност да разкаже историята си публично, ако желае", заяви Мелания. "Тогава, и само тогава, ще разберем истината."

Нейното неочаквано съобщение дойде точно когато съпругът ѝ, президентът Доналд Тръмп, и неговата администрация най-накрая изглежда бяха успели да преодолеят скандала с Епстийн, който месеци наред разтърсваше политиката на страната. Случаят започна да бъде засенчван от войната в Иран и други важни въпроси – но изказването на първата дама може да го върне във фокуса на общественото внимание, отбелязва АП, цитирана от БТА.