Четат изявление от името на Моджтаба Хаменей: Иран победи във войната със САЩ и Израел

3640
Моджтаба Хаменей Снимка: Екс/ @New_tres

Иран не иска война, но няма да се откаже от правата си, категоричен е аятолахът

Върховният лидер на Иран, аятолах Моджтаба Хаменей заяви, че страната му е победила във войната със САЩ и Израел, предаде ДПА.

Изявление на Хаменей бе прочетено по иранската държавна телевизия. То не беше придружено от видео, аудиозапис или снимки на Хаменей. 

В изявлението се казва, че Иран е постигнал "окончателна победа".

"През последните 40 дни великата нация на Иран . . . удиви света", се посочва още в изявлението, цитирано от БТА. 

Върховният лидер отправи благодарности към регионалните съюзници на Ислямската република, сред които са ливанското ислямистко движение "Хизбула" и бунтовниците хуси в Йемен.

Иран ще премине към нова фаза в управлението на стратегическия Ормузки проток, се казва в разпространено днес изявление на иранския върховен лидер Моджтаба Хаменей, предаде Ройтерс.

"Иран не иска война, но няма да се откаже от правата си и гледа на всички фронтове на съпротива като на едно цяло", се изтъква още в изявлението на върховния лидер. 

