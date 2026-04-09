СЗО: Войната с Иран е разселила над 4 млн. души в Близкия изток

Около 4100 души са били убити във войната в Близкия изток, а приблизително 4,25 милиона са били принудени да напуснат домовете си, според данни, публикувани от Световната здравна организация (СЗО).

В последния доклад на СЗО относно за ситуацията в Близкия изток се посочва, че почти 45 700 души в региона са били ранени, откакто в края на февруари започна американско-израелската война срещу Иран, пише БТА.

Здравната организация на ООН съобщава, че войната е разселила 3,2 милиона души в Иран и над 1 милион в Ливан.

Иран и Ливан са понесли и най-голям брой жертви, съответно около 2400 и 1700 загинали. Според СЗО броят на загиналите в Ирак е 109, а в Израел – 24.

По данни на СЗО в Иран досега са регистрирани над 32 000 ранени.

В Израел, който стана обект на ответни удари от страна на Иран, са ранени над 7000 души.

В Ливан, който Израел бомбардира като част от борбата си срещу подкрепяната от Иран „Хизбула“, почти 6000 души са били ранени.

В доклада на СЗО не се посочват конкретни източници на тези данни, но статистиката на здравната организация обикновено се базира на информация от националните власти.