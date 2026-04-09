Български натуршчици във филм, вдъхновен от промен...

СЗО: Войната с Иран е разселила над 4 млн. души в Близкия изток

СЗО СНИМКА: Pixabay

Около 4100 души са били убити във войната в Близкия изток, а приблизително 4,25 милиона са били принудени да напуснат домовете си, според данни, публикувани от Световната здравна организация (СЗО).

В последния доклад на СЗО относно за ситуацията в Близкия изток се посочва, че почти 45 700 души в региона са били ранени, откакто в края на февруари започна американско-израелската война срещу Иран, пише БТА. 

Здравната организация на ООН съобщава, че войната е разселила 3,2 милиона души в Иран и над 1 милион в Ливан.

Иран и Ливан са понесли и най-голям брой жертви, съответно около 2400 и 1700 загинали. Според СЗО броят на загиналите в Ирак е 109, а в Израел – 24.

По данни на СЗО в Иран досега са регистрирани над 32 000 ранени.

В Израел, който стана обект на ответни удари от страна на Иран, са ранени над 7000 души.

В Ливан, който Израел бомбардира като част от борбата си срещу подкрепяната от Иран  „Хизбула“, почти 6000 души са били ранени.

В доклада на СЗО не се посочват конкретни източници на тези данни, но статистиката на здравната организация обикновено се базира на информация от националните власти.

Четете още

Още от Свят

“24 часа” превзе Гербовата зала с емоция като за първи брой след 4438 г. трудов стаж (Видео, обзор)