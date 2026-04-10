Астронавтите от "Артемис II" навлизат с 38 000 км/ч в земната атмосфера

Капсулата "Орион" от мисията "Артемис II" ще извърши едно от най-сложните и рискови завръщания в съвременната космонавтика през тази нощ. То е на 10-дневната пилотирана мисия с обиколка около Луната – първата от десетилетия насам.

При навлизането си в земната атмосфера капсулата ще достигне скорост от близо 24 000 мили в час (около 38 000 км/ч) – скорост, при която триенето с въздуха превръща външната обвивка на кораба буквално в огнен щит.

Маневрата е планирана да започне в 19,53 ч източноамериканско време (16,53 ч местно време в Калифорния, 02,53 ч българско време на 11 април), а само 14 минути по-късно – в 20,07 ч (03,07 ч българско време) – капсулата трябва да се приводни в Тихия океан край бреговете на Сан Диего.

Любопитен детайл е, че мисията стартира от Флорида, а завършва на другия край на страната – край Калифорния – символичен маршрут, който пресича САЩ от изток на запад.

Температурите по време на навлизането могат да достигнат около 5000°F (близо 2760°C) – достатъчни да разтопят повечето метали. За да бъде овладян този екстремен процес, НАСА умишлено е избрала по-стръмен ъгъл на влизане в атмосферата. Това позволява по-добро разпределение на топлината и намалява натоварването върху топлинния щит – ключовия елемент, който стои между живота и смъртта на четиримата астронавти.

Завръщането на "Артемис II" не е просто финал на мисия. То е кулминацията на пътуване, което отведе хората по-далеч в Космоса, отколкото сме били от десетилетия насам, и демонстрация, че човечеството отново е готово да прекрачи границите на познатото – този път с поглед към бъдещи мисии към Луната и Марс.