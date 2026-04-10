Зеленски се срещнал с представители на унгарското малцинство в Украйна

Президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи, че е провел среща с представители на унгарското малцинство в украинската Закарпатска област, предаде Франс прес. Това е символична стъпка в навечерието на унгарските парламентарни избори, насрочени за 12 април.

"Тук, в Закарпатска област, се проведе среща с нашата украино-унгарска общност. Важно е всички общности в Украйна да получат внимание и уважение", заяви Зеленски в Телеграм.

Той по-специално благодари на унгароезичното малцинство за помощта му за отбраната на Украйна срещу Русия, пише БТА.

Зеленски освен това приветства факта, че всички общности в Украйна, унгарската по-специално, подкрепят разселените хора и релокализираните предприятия.

В Екс външният министър на Унгария Петер Сиярто заяви, че срещата на Зеленски с унгарското малцинство е политическа инсценировка. Той каза, че украинският президент трябва по-добре да сложи край на принудителното вербуване в украинските въоръжени сили и на лова на хора по улиците за тази цел. Сиярто призова Зеленски да възстанови правата на унгарското малцинство в Украйна, ограничени от 2015 г.

През март руският президент Владимир Путин разпореди освобождаването на двама украински бойци, които имали и унгарско гражданство и които бяха заловени от руските сили. Това беше възприето като нов знак за сближаване между Кремъл и Будапеща.

Западната Закарпатска област в Украйна е на границата с Полша, Румъния, Словакия и Унгария и е на над 1000 километра от фронта.

Унгария е една от малкото страни в ЕС и НАТО запазили отношенията си с Москва след руската инвазия в Украйна

Будапеща блокира и отпускането на европейски заем в размер на 90 милиарда евро за Киев, докато не бъдат подновени доставките на руски петрол през петролопровода "Дружба", преминаващ през Украйна. Украинското правителство казва, че руски удари са повредили на 27 януари петролопровода.

Унгария и Словакия получиха право от ЕС и от Вашингтон да продължат да купуват руски петрол. Сега двете страни обвиняват Киев, че не прави нищо, за да ремонтира претролопровода "Дружба", по който пристигат доставките на руски петрол.