Руското посолство в Лондон: Не сме заплаха за подводната ви инфраструктура

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Руското посолство в Лондон отхвърли твърденията на Великобритания, че руски плавателни съдове представляват заплаха за критичната подводна инфраструктура на Обединеното кралство, предадоха световните агенции.

"Русия не застрашава подводната инфраструктура, която е от критично значение за Великобритания. Също така не използваме агресивна реторика по този въпрос“, заяви руското посолство, цитирано от БТА.

Вчера британският министър на отбраната Джон Хийли заяви, че Лондон е разположил военни кораби, за да предотврати евентуални атаки срещу кабели и тръбопроводи от руски подводници, които по-рано тази година са прекарали повече от месец в и около британските води.

Великобритания обвини Русия, че използва това, че събитията в Близкия изток отклоняват вниманието, за да се опита да проведе тайна операция по северните морски райони – зона с ключови корабоплавателни маршрути и критична инфраструктура като подводни кабели.

Хийли заяви, че британските сили и съюзници, включително Норвегия, са проследили и възпрели злонамерена дейност на руските съдове, като добави, че подводниците вече са напуснали района и няма признаци за щети по подводната инфраструктура.

Разкривайки операцията публично на пресконференция, Хийли каза, че целта е да се покаже на руския президент Владимир Путин, че дейността е била засечена. „На президента Путин казвам: ‘Виждаме ви. Виждаме вашата дейност около нашите кабели и тръбопроводи и трябва да знаете, че всеки опит да ги повредите няма да бъде толериран и ще има сериозни последствия’“, заяви той.

Хийли каза, че руската операция е включвала атакуваща подводница клас „Акула“ и две специализирани подводници на Главното управление за дълбоководни изследвания на Русия.

„Те са предназначени да изследват подводната инфраструктура в мирно време и да я саботират при конфликт“, каза Хийли.

След като засекла руските съдове в международни води, Великобритания е изпратила фрегата, снабдителен танкер и морски патрулен самолет, за да наблюдават движенията им.

Министерството на отбраната на Норвегия съобщи, че нейните въоръжени сили също са разположили патрулен самолет P-8 и фрегата.

Хийли уточни, че подводниците не са навлизали в териториалните води на Великобритания, а са били в по-широката зона около страната, известна като нейната „изключителна икономическа зона“, както и във водите на британски съюзници.

Военноморските способности на Великобритания бяха обект на засилено внимание през последните седмици, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп разкритикува британската реакция на войната с Иран, определяйки самолетоносачите й като „играчки“.

Хийли заяви относно критиките на Тръмп, че не е било в национален интерес на Великобритания да разположи всички свои военни ресурси в Близкия изток.

„Най-големите заплахи често са невидими и безшумни. И когато изискванията към отбраната нарастват, трябва да използваме ресурсите си по най-ефективния начин“, заяви той.

Съюзниците от НАТО засилиха присъствието си в Северния Атлантик и Балтийско море след серия прекъсвания на електрически кабели, телекомуникации и газопроводи след нахлуването на Русия в Украйна през 2022 г. Повечето от тях бяха причинени от цивилни кораби при провлачване на котвата им, отбелязва Ройтерс.