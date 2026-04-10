Зеленски паузира войната по повод Великден, ако и Русия спре

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че страната му ще действа в съответствие с прекратяването на огъня по повод Великден, предаде Ройтерс.

"Украйна неколкократно повтори, че е готова на реципрочни стъпки. Ние предложихме прекратяване на огъня по време на Великден тази година и ще действаме в съответствие с това", заяви Зеленски в Телеграм.

Това изявление дойде след като Кремъл разпореди на руските военни да спазят 32-часово прекратяване на огъня по повод Възкресение Христово.

"Хората се нуждаят от един Великден без заплахи и от действителни стъпки към мира и Русия има възможността да не се връща към атаките дори след Великден," каза Зеленски.