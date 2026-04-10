Временната президентка на Венецуела е на първо задгранично посещение

Временно изпълняващата длъжността президент на Венецуела Делси Родригес пристигна на остров Гренада. Това е първото й задгранично посещение след свалянето от власт на венецуелския президент Николас Мадуро по време на американска военна операция в Каракас на 3 януари, предаде Франс прес.

Родригес кацна на летището в Сейнт Джорджис, столицата на Гренада, където беше приета от външния министър на страната Джоузеф Андал и от премиера Дикън Мичъл. Президентката е придружена от делегация, включваща външния министър Иван Хил и министъра на въглеводородите Паула Енао.

Родригес пое управлението на страната след залавянето на президента Николас Мадуро по време на американската военна операция на 3 януари, припомня БТА.

Официалното й посещение на остров Гренада се осъществява малко повече от седмица след отмяната на американските санкции срещу нея – нов етап към нормализиране на отношенията между Вашингтон и Каракас.

Докато Родригес е извън страната, венецуелският парламент одобри Лари Девое за нов главен прокурор на Венецуела, предаде Ройтерс. Той е близък съюзник на Родригес.

През февруари оставка от поста на главен прокурор подаде дългогодишният титуляр Тарек Сааб.

Девое е на 46 години и е беше временно изпълняващ длъжността главен прокурор на Венецуела след оставката на Сааб. Преди това той е бил ръководител на Националния съвет за човешките права.