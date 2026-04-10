ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гърция посреща Великден с удължено работно време и...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22639985 www.24chasa.bg

Временната президентка на Венецуела е на първо задгранично посещение

Делси Родригес СНИМКА: Екс/ @clarincom

Временно изпълняващата длъжността президент на Венецуела Делси Родригес пристигна на остров Гренада. Това е първото й задгранично посещение след свалянето от власт на венецуелския президент Николас Мадуро по време на американска военна операция в Каракас на 3 януари, предаде Франс прес.

Родригес кацна на летището в Сейнт Джорджис, столицата на Гренада, където беше приета от външния министър на страната Джоузеф Андал и от премиера Дикън Мичъл. Президентката е придружена от делегация, включваща външния министър Иван Хил и министъра на въглеводородите Паула Енао.

Родригес пое управлението на страната след залавянето на президента Николас Мадуро по време на американската военна операция на 3 януари, припомня БТА.

Официалното й посещение на остров Гренада се осъществява малко повече от седмица след отмяната на американските санкции срещу нея – нов етап към нормализиране на отношенията между Вашингтон и Каракас.

Докато Родригес е извън страната, венецуелският парламент одобри Лари Девое за нов главен прокурор на Венецуела, предаде Ройтерс. Той е близък съюзник на Родригес. 

През февруари оставка от поста на главен прокурор подаде дългогодишният титуляр Тарек Сааб.

Девое е на 46 години и е беше временно изпълняващ длъжността главен прокурор на Венецуела след оставката на Сааб. Преди това той е бил ръководител на Националния съвет за човешките права.

Делси Родригес СНИМКА: Екс/ @clarincom

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

“24 часа” превзе Гербовата зала с емоция като за първи брой след 4438 г. трудов стаж (Видео, обзор)