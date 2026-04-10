Президентът на Куба: Готови сме за диалог

Президентът на Куба Мигел Диас-Канел заяви пред предаването "Среща с пресата" на телевизия "Ен Би Си Нюз", че няма да подаде оставка. Това е първо негово интервю за американска телевизия, предаде Асошиейтед прес.

В петминутен откъс от него журналистката Кристен Уелкър попита Диас-Канел дали би бил „готов да се оттегли от поста си, ако това означава да спаси Куба“. Преди да отговори, Диас-Канел я пита на свой ред дали тя някога е задавала този въпрос на друг президент по света: „Това ваш въпрос ли е, или идва от Държавния департамент на правителството на САЩ?“, попита кубинският лидер, а после добави: „В Куба хората, които заемат ръководни позиции, не се избират от правителството на САЩ и нямат мандат от него. Ние сме свободна и суверенна държава“.

Диас-Канел заяви след това, че е станал президент не поради „лична, корпоративна или дори партийна амбиция“, а заради мандат, получен от народа. „Ако кубинският народ прецени, че не съм подходящ за поста, че нямам причина да бъда тук, тогава аз не трябва да заемам тази позиция на президент и аз ще се съобразя с тази преценка“, казва кубинският лидер.

Интервюто е дадено в момент, когато напрежението между Куба и САЩ остава високо, въпреки че и двете страни признават, че водят разговори, без да разкриват подробности, предаде БТА.

Диас-Канел обвини правителството на САЩ, че провежда „враждебна политика“ спрямо Куба и заяви, че то „няма моралното право да изисква каквото и да било от неговата страна“.

Той каза, че САЩ трябва да осъзнаят какво са коствали тези политики на кубинския народ „и до каква степен те са лишили американския народ от нормални отношения с кубинците“.

Диас-Канел подчерта, че Куба е готова за диалог и обсъждане на всякакви теми без условия, без да се изискват промени в кубинската политическа система, както и кубинците не изискват промени в американската система, към която имат редица съмнения“.

Куба обвинява енергийната блокада от страна на САЩ за задълбочаващите се кубински проблеми, като недостигът на петрол засяга здравната система, обществения транспорт и производството на стоки и услуги. В края на март руски танкер с 730 000 барела суров петрол пристигна в Куба – първата доставка на петрол за острова от три месеца. Русия е обещала да изпрати втори танкер. Въпреки че в началото на януари администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп заплаши с мита държавите, които продават или доставят петрол на Куба, тя позволи на танкера да продължи. „С Куба е свършено“, каза тогава Тръмп. „Те имат лош режим. Имат много лошо и корумпирано ръководство и дали ще получат кораб с петрол, няма да има значение“, заяви Тръмп.

Куба произвежда едва 40% от необходимото й гориво и спря да получава ключови доставки на петрол от Венецуела, след като САЩ атакуваха южноамериканската страна в началото на януари и арестуваха тогавашния й лидер Николас Мадуро, посочва Асошиейтед прес.

Цялото интервю на кубинския президент за американската медия ще бъде излъчено тази неделя.