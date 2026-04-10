"Хизбула" изстреляла ракета към Израел, те с предупреждение в Бейрут да се евакуират

Израелската армия съобщи, че „Хизбула“ е изстреляла ракета към Израел. Задействани са сирени за въздушна тревога, в това число и в Тел Авив предаде Ройтерс. Ракетата е била прехваната, съобщи "Таймс ъв Израел".

„Хизбула“ каза, че е поразила „израелска военна“ инфраструктура в северния град Хайфа късно снощи.

Същевременно израелската армия отново призова жителите на няколко квартала в южната част на Бейрут да се евакуират, като предупреди за нови удари срещу „Хизбула“, предаде Франс прес.

За първи път тази заповед за евакуация засяга и крайбрежен квартал, който е популярен и гъсто населен и който се намира в непосредствена близост до летището на Бейрут, а то е единственото в страната. Предупреждението включва и пътя, който води към летищео.

Журналист на Франс прес е видял множество хора да напускат района след предупреждението.

Ливанският министър на транспорта Файез Расамни съобщи, че е получил уверения от чуждестранни дипломатически източници и компетентни власти, че пътят към летището, както и самото летище, ще останат защитени, стига използването им да се ограничава до превоз на пътници и товари и граждански дейности от и към летището.