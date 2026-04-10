Бившият ирански външен министър е починал от раните си

снимка: wikipedia

Бившият ирански външен министър Камал Харази, тежко ранен на 1 април при израелско-американски удар, е починал от раните си снощи, съобщиха ирански медии, предаде Франс прес.

Харази беше председател на Стратегическия съвет за международни отношения, който е подчинен на министерството на външните работи. 

Няколко седмици преди фаталния удар, 81-годишният Харази даде дал интервю за американската телевизия Си Ен Ен.

По време на удара по дома му на 1 април той е бил тежко ранен и хоспитализиран, докато съпругата му е била убита, съобщават медиите в Иран.

Харази беше посланик на страната си в ООН, преди да стане министър на външните работи при реформисткия президент Мохамад Хатами от 1997 до 2005 г., предаде БТА.

Множество политически фигури, включително върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей, както и военни, бяха убити при удари, извършени от Израел и САЩ от началото на войната на 28 февруари. 

В сряда влезе в сила прекратяване на огъня.

