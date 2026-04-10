Силни взривове отекват в Одеса, градът е атакуван от дронове от акваторията на Черно море, съобщават местните канали в приложението Телеграм.

Дроновете се движат в посока към пристанището на украинския черноморски град, информират още местните канали в Телеграм.

Въздушната тревога бе обявена в 00.32 часа и продължава до момента, предаде БТА към 3,20 часа.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.