Тръмп предупреди Иран да не въвежда такси за преминаване на кораби през Ормузкия проток

Доналд Тръмп Кадър: FoxNews

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди Иран да не въвежда такси за преминаване на кораби през Ормузкия проток, предадоха световните агенции.

"Те имат интерес да не го правят, а ако са почнали да го правят, то е по-добре да престанат още сега", заяви Тръмп, визирайки намеренията на Иран да накара корабите да плащат такса за преминаване през протока..

Той добави, че петролът ще започне да тече отново със или без помощта на Иран, без да навлиза в подробности какво точно има предвид, предаде БТА.

Малко след това Тръмп обвини в социалната си мрежа "Трут соушъл" Иран, че не спазва споразумение за временно примирие, което включва повторното отваряне на Ормузкия проток за корабоплаване, предадоха световните агенции.

„Иран се справя много зле, някои биха казали даже позорно", заяви Тръмп по адрес на Иран. "Това не е споразумението, което имаме!“, добави той.

 

